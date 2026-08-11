Chaibasa News: एसीसी कंपनी को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन
Chaibasa News: चाईबासा के झींकपानी में अदाणी एसीसी कंपनी को स्थायी रूप से बंद करने के विरोध में ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की अनुमति मांगी और कंपनी को फिर से खोलने के लिए सीएम से हस्तक्षेप की मांग की। स्थानीय श्रमिकों और कारोबारियों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। झींकपानी स्थित अदाणी एसीसी कंपनी को स्थायी रूप से बंद किए जाने के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कार्यक्रम की अनुमति देने की मांग की गई। इस दौरान सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि एसीसी सीमेंट कंपनी को खोलने के संबंध में कई बार वार्ता की गई है, लेकिन सकारात्मक परिणाम अबतक नहीं निकाल पाया है। इस कारण कंपनी में कार्यरत श्रमिक व कारोबारी आर्थिक संकट झेल रहे हैं। बेरोजगारी और पलायन की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्ञापन में सीएम से इस मामले के निदान के लिए पहल करने की मांग की गई।
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