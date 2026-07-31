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Chaibasa News: 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान बंद करने की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: खदान प्रभावित गांवों के मुंडा-मानकी, ग्रामीणों और सारंडा विकास समिति ने सेल गुवा प्रबंधन एवं ठेका कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया।

Chaibasa News: 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान बंद करने की चेतावनी

Chaibasa News: गुवा। खदान प्रभावित गांवों के मुंडा-मानकी, ग्रामीणों और सारंडा विकास समिति ने सेल गुवा प्रबंधन एवं ठेका कंपनी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 9 अगस्त तक पूर्व में हुए लिखित समझौते को लागू नहीं किया गया तो 10 अगस्त से रांजाबुरु खदान का उत्पादन, लौह अयस्क डिस्पैच और ट्रांसपोर्टिंग अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। गंगदा पंचायत के मुखिया राजू शांडिल ने कहा कि स्थानीय लोगों के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। उनका आरोप है कि बार-बार आंदोलन और खदान बंदी के बाद हुए लिखित समझौते का आज तक पालन नहीं किया गया।

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