Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में आयोजित शिविर का उप विकास आयुक्त ने किया अवलोकन, रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: चाईबासा में विश्व आदिवासी दिवस पर 'प्रोजेक्ट जागृति' के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना था। उप विकास आयुक्त ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में आयोजित शिविर का उप विकास आयुक्त ने किया अवलोकन, रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला
सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में आयोजित शिविर का उप विकास आयुक्त ने किया अवलोकन, रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला

Chaibasa News: चाईबासा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘प्रोजेक्ट जागृति–बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम’ के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर के माध्यम से लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया।सदर अस्पताल चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में आयोजित शिविर का उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने अवलोकन किया। उन्होंने रक्तदाताओं से संवाद कर उनके अनुभव जाने और रक्तदान के लिए उनका उत्साहवर्धन किया।उप विकास आयुक्त ने कहा कि रक्तदान सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जरूरतमंदों के लिए जीवन बचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदान दुर्घटना पीड़ित, प्रसूता और गंभीर मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है।

उन्होंने पात्र नागरिकों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की।शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।