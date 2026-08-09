Chaibasa News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी पूरी
Chaibasa News: जगन्नाथपुर के राजकीय रस्सेल प्लस टू उच्च विद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। विधायक सोनाराम सिंकु ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ सौंपी। आयोजन समिति के सदस्य भी कार्यक्रम की सफलता के लिए उपस्थित थे।
Chaibasa News: जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर राजकीय रस्सेल प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिसर में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। विधायक सोनाराम सिंकु ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पंडाल एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आयोजन समिति के सदस्यगण जगन्नाथपुर कांग्रेस प्रखण्ड अध्यक्ष ललित कुमार दोराईबुरू, वरिष्ठ कांग्रेसी विपिन सिंकु, संतोष नाग मुंडा, सोमनाथ सिंकु, आफताब आलम, शमशाद आलम, राजू हेम्ब्रम, किंशन सिंकु, सनातन सिंकु, निलेश सिंकु, रोशन पान, रंजीत गगराई, पप्पू अहमद, प्रकाश गोप, बबलू गोप, हरीश पान आदि उपस्थित थे।
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