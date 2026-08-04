Chaibasa News: कुमारडुंगी : दोहरे हत्याकांड का खुलासा, 4 गिरफ्तार
Chaibasa News: चाईबासा के कुमारडुंगी थाना अंतर्गत ग्राम गंडकीदा में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त सामग्री बरामद की। मृतकों की पहचान इया सिंकु और उनकी पत्नी रोजवती उर्फ रोयो सिंकु के रूप में हुई है। यह हत्या पुरानी रंजिश के कारण की गई थी।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। कुमारडुंगी थाना अंतर्गत ग्राम गंडकीदा में दोहरे हत्याकांड का सोमवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर, डंडा, कुल्हाड़ी तथा खून लगा कपड़ा बरामद किया। पुलिस के अनुसार 31 जुलाई 2026 को गांडीकिता गांव स्थित सरकारी तालाब के समीप एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतकों की पहचान इया सिंकु (44 वर्ष) एवं उनकी पत्नी रोजवती उर्फ रोयो सिंकु (42 वर्ष) के रूप में हुई थी。
गिरफ्तारी की जानकारी
मृतका की बहू शीला सिंकु के लिखित आवेदन के आधार पर कुमारडुंगी थाना में मामला दर्ज किया गया था। वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी साक्ष्य और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी कौन हैं
इनकी हुई गिरफ्तारी : गिरफ्तार आरोपियों में विजय गागराई उर्फ रोडो गागराई (22 वर्ष), गिरधारी कोंडाकेल उर्फ मुकुल उर्फ दासो (28 वर्ष), चन्द्रमोहन पूर्ति उर्फ दारा (25 वर्ष) तथा पांडु कोंडाकेल (36 वर्ष) शामिल हैं। पूछताछ में सभी आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
जांच की स्थिति
सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोहरा हत्याकांड पुरानी आपसी रंजिश के कारण अंजाम दिया गया था।
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