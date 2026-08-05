Chaibasa News: महिला से छिनताई में दो गिरफ्तार
Chaibasa News: चाईबासा में पुलिस ने बड़ी बाजार कुम्हार टोली से महिला से छिनताई के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जितेन्द्र कच्छप और पुरुषोत्तम हांसदा शामिल हैं। शिकायत मिलने के बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन्हें 3 अगस्त को पकड़ा गया। अभियुक्तों के पास से छिना गया सामान भी बरामद किया गया।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। सदर थाना अंतर्गत बड़ी बाजार कुम्हार टोली में महिला से छिनताई करने वाले दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में मुफस्सिल थाना अंतर्गत कनकुसी उरांव साईं निवासी जितेन्द्र कच्छप उर्फ बच्चा उरांव और मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुर्सी गांव निवासी पुरुषोत्तम हांसदा शामिल हैं। यह जानकारी मंगलवार को एसडीपीओ वहामन टूटीं ने दी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त 2026 को बड़ी बाजार कुम्हार टोली निवासी रितू टोप्पो के आवेदन के आधार पर स्कूटी सवार दो अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध छिनताई का मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 अगस्त 2026 को कांड में संलिप्त अपराधकर्मी जितेन्द्र कच्छप उर्फ बच्चा उरांव और पुरुषोत्तम हांसदा उर्फ डाकुवा को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अपराधकर्मी पुरुषोत्तम के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी और नकद 5 सौ रुपये और जितेन्द्र कच्छप के पास से छीना गया 8 मोबाइल, पर्स एवं उसमें रखा गया सामान को बारामद किया गया है। पुलिस छापामारी दल में सदर थाना प्रभारी हीरालाल महतो, पुलिस अवर निरीक्षक उपेन्द्र नारायण सिंह, केशव कुमार मेहता,श्रीकांत कुमार, अजीत होनहागा और सहायक पुलिस अवर निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह शामिल थे।
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