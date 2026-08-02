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Chaibasa News: एमएल रुंगटा विद्यालय में पीटीएम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में एमएल रुंगटा प्लस टू विद्यालय में शुक्रवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा अधीक्षक भी मौजूद रहे। बैठक में प्रोजेक्ट 'परख' और 'प्रोजेक्ट चेंज' के तहत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

Chaibasa News: एमएल रुंगटा विद्यालय में पीटीएम का आयोजन

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। एमएल रुंगटा प्लस टू विद्यालय चाईबासा में शुक्रवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) हुई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्या शिल्पा गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रोजेक्ट ‘परख’ एवं ‘प्रोजेक्ट चेंज’ के अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को दी गई।

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