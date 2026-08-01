Chaibasa News: मझगांव सीएचसी में 11 टीबी मरीजों को मिला पोषाहार

Chaibasa News: मझगांव। पश्चिमी सिंहभूम जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट जागृति के तहत शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मझगांव में द्वितीय चरण के पोषाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सनराइज हॉस्पिटल, चाईबासा के चिकित्सक डॉ. राजकुमार द्वारा गोद लिए गए 11 टीबी मरीजों के बीच पोषाहार का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम जिले के उपायुक्त के आह्वान पर संचालित प्रोजेक्ट जागृति के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य संदीप कुमार तिरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगांव के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सनातन चातार तथा वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक नसीब कुमार पिंगुवा उपस्थित रहे।