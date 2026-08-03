Chaibasa News: अशोक विजयवर्गीय बने जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष
Chaibasa News: चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के लिए 2025-27 का नया कार्यकारिणी टीम बनी। अशोक विजयवर्गीय अध्यक्ष, गिरधारी पारिख और सुशील सिंघानिया उपाध्यक्ष बनाए गए। अन्य पदों पर भी टीम का गठन हुआ। नए अध्यक्ष ने समाज के लिए सक्रियता और समर्पण का संकल्प लिया।
Chaibasa News: चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के सत्र 2025–27 के लिए नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नई टीम में अशोक विजयवर्गीय को अध्यक्ष, गिरधारी पारिख एवं सुशील सिंघानिया को उपाध्यक्ष, निरंजन अग्रवाल को सचिव, वीणा अग्रवाल और स्वीटी दोदराजका को सह सचिव, रामस्वरूप अग्रवाल को कोषाध्यक्ष तथा श्याम गोयनका को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। पदेन सदस्य के रूप में रमेश खिरवाल और रूपेश अग्रवाल को शामिल किया गया।सम्मेलन ने नंदलाल रुंगटा, बनवारीलाल नेवटिया और राजकुमार साह को संरक्षक तथा मुकुंद रुंगटा, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रमोद नेवटिया, राजकुमार मूंदड़ा और अनिल मुरारका को सलाहकार नियुक्त किया। मंडल एवं चुनाव समिति ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई।
नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक विजयवर्गीय ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए समाजहित में समर्पित भाव से कार्य करने और संगठन को अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
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