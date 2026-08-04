Chaibasa News: अशोक विजयवर्गीय बने जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष
Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अशोक विजयवर्गीय को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गिरधारी पारिख और सुशील सिंघानिया उपाध्यक्ष बने हैं। सभी सदस्यों ने समाजहित में कार्य करने का संकल्प लिया है। नई टीम के अन्य सदस्य भी निर्धारित किए गए हैं।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के सत्र 2025–27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से नई टीम का चयन किया गया। नई कार्यकारिणी में अशोक विजयवर्गीय को अध्यक्ष, गिरधारी पारिख एवं सुशील सिंघानिया को उपाध्यक्ष, निरंजन अग्रवाल को सचिव, वीणा अग्रवाल व स्वीटी दोदराजका को सह सचिव, रामस्वरूप अग्रवाल को कोषाध्यक्ष तथा श्याम गोयनका को सह कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। पदेन सदस्य के रूप में रमेश ख़िरवाल और रूपेश अग्रवाल को रखा गया। कार्यकारिणी सदस्यों में पवन अग्रवाल, ललित शर्मा, पवन चांडक, सुरेश पोद्दार, रविकांत भूत, नरेश मित्तल, पवन शर्मा, अशोक अग्रवाल, शम्भू दयाल गोयल, अजय बजाज, मनोज जोशी, शम्भू फिरोजिया, मधुसूदन अग्रवाल, जयप्रकाश मूंदड़ा, दिलीप शर्मा, जगदीश अग्रवाल, अशोक नेवटिया, मनोज शर्मा, किरण गोयल ,विनीता सर्राफ़,निशा केडिया शामिल हैं।
सम्मेलन के संरक्षक नंदलाल रुंगटा, बनवारीलाल नेवटिया, राजकुमार साह को बनाए गए। सलाहकार मुकुंद रुंगटा, पुरषोत्तम शर्मा, प्रमोद नेवटिया, राजकुमार मूंदड़ा, अनिल मुरारका को बनाया गया।समाज हित में कार्य करेंगे : नवनियुक्त अध्यक्ष विजयवर्गीय ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से समाजहित में समर्पित भाव से कार्य करेंगे तथा संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
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