Chaibasa News: गुवा : कार पर गिरा पेड़, बाल-बाल बचे लोग
Chaibasa News: गुवा रेलवे मार्केट स्थित मस्जिद लाइन के समीप एक बड़ा हादसा टल गया जब विशाल आम का पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से चारदीवारी टूट गई और पास में खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन घर के सभी सदस्य सुरक्षित रहे। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसने पेड़ को काटकर हटाने का कार्य किया।
Chaibasa News: गुवा। गुवा रेलवे मार्केट स्थित मस्जिद लाइन के समीप शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। घर की चारदीवारी के अंदर स्थित विशाल आम का पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ गिरने से चारदीवारी टूट गई और उसके समीप खड़ी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, हादसे में घर के सभी सदस्य बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, शनिवार देर रात अचानक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर घर में सो रहे लोग घबराकर बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि विशाल आम का पेड़ चारदीवारी को तोड़ते हुए पास में खड़ी कार के ऊपर गिर पड़ा है।
पेड़ के गिरने से कार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। रविवार सुबह घटना की सूचना गुवा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर हटाने का कार्य शुरू किया।
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