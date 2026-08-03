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Chaibasa News: पहले सोमवारी पर गुवा के तीनों शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धापूर्वक किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा में सावन माह की पहली सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त जलाभिषेक के लिए सुबह 4 बजे से ही पहुंचने लगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। योग नगर शिवालय में खिचड़ी भोग का भी वितरण किया गया, जिससे धार्मिक आयोजन में सहभागिता और बढ़ी।

पहले सोमवारी पर गुवा के तीनों शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धापूर्वक किया जलाभिषेक
पहले सोमवारी पर गुवा के तीनों शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धापूर्वक किया जलाभिषेक

Chaibasa News: गुवा । सावन माह की पहली सोमवारी पर गुवा के तीनों प्रमुख शिवालयों में सोमवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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श्रद्धालुओं की भीड़

गुवा बाजार स्थित कुसुम घाट के समीप शिवालय, गुवा रेलवे कॉलोनी स्थित शिवालय तथा योग नगर स्थित शिवालय में सुबह लगभग 4 बजे से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्ध होकर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्रियों के साथ विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा।

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सुरक्षा इंतजाम

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गुवा प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तीनों शिवालयों में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूजा-अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं योग नगर स्थित शिवालय में मंदिर कमेटी की ओर से दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी भोग का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आयोजन में सहभागिता निभाई। पूरे दिन शिवालयों में पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और श्रद्धालुओं की आवाजाही से माहौल भक्तिमय बना रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन माह की पहली सोमवारी पर गुवा में कितने प्रमुख शिवालय हैं?
गुवा में तीन प्रमुख शिवालय हैं।
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