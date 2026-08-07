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Chaibasa News: गुवा में शनिवार को महा रक्तदान शिविर, जनप्रतिनिधियों ने की अधिक से अधिक भागीदारी की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा में जिला प्रशासन और पंचायतों के सहयोग से शनिवार को महा रक्तदान दिवस शिविर आयोजित किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और यह किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है।

Chaibasa News: गुवा में शनिवार को महा रक्तदान शिविर, जनप्रतिनिधियों ने की अधिक से अधिक भागीदारी की अपील

Chaibasa News: गुवा संवाददाता। प्रोजेक्ट जागृति–बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम के तहत जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुवा पश्चिमी एवं पूर्वी पंचायत के संयुक्त प्रयास से शनिवार को गुवा सेल क्लब में महा रक्तदान दिवस शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। पश्चिमी पंचायत की मुखिया पद्मिनी लागुरी, पूर्वी पंचायत की मुखिया चांदमनी लागुरी, नोवामुंडी भाग-1 की जिला परिषद सदस्य सुश्री देवकी कुमारी, जेएसएलपीएस की जेंडर सीआरपी गीता देवी, ममता देवी सहित समूह की महिलाओं ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है।

उन्होंने क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं एवं सभी स्वस्थ नागरिकों से 8 अगस्त (शनिवार) को गुवा सेल क्लब पहुंचकर महा रक्तदान शिविर में भाग लेने और इस जनहित अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

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