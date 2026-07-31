Chaibasa News: ताड़ेया : मलेरिया से एक सप्ताह के भीतर दो बच्चे की मौत

Chaibasa News: ताड़ेया : मलेरिया से एक सप्ताह के भीतर दो बच्चे की मौत
Chaibasa News: नोवामुंडी के दूधबिला पंचायत के ताड़ेया गांव में मलेरिया फैल गया है। एक सप्ताह में दो बच्चों की मौत हो चुकी है, और आधे दर्जन बच्चे बीमार हैं। मृतकों में दामू सिरका और रासी सिरका शामिल हैं। गांव में कई अन्य बच्चे भी मलेरिया से पीड़ित हैं। लोग इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं।
Chaibasa News: नोवामुंडी,संवाददाता। नोवामुंडी प्रखंड के दूधबिला पंचायत के अंतर्गत ताड़ेया गांव के हमसदा टोला में मलेरिया पैर पसार चुका है। मलेरिया के चपेट में आने से एक सप्ताह के भीतर दो बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि मलेरिया से आधे दर्जन बच्चे बीमार हैं। मलेरिया से मरने वाले में कृष्णा सिरका के दो वर्षीय बेटे दामू सिरका व बामिया सिरका के ढाई वर्षीय बेटी रासी सिरका का नाम शामिल है। दामू सिरका का निधन 24 जुलाई और रासी सिरका का निधन 28 जुलाई रात को हुई है। गांव में जुरा सिरका के एक ही परिवार के तीन वर्षीय बेटे दामू सिरका,चार वर्षीय बेटी राधी सिरका और आठ वर्षीय बड़े बेटे मानसिंह सिरका मलेरिया बुखार की चपेट में है।
दिउरी साई के चांदनी सिरका,दामू सिरका की बेटी मनीषा सिरका,बेहरा साई की जेना सिरका,आशिक सिरका,नानिका सिरका भी बीमार हैं। गोपाल ने गुरुवार को अपनी दो वर्षीय बेटी रानी की बेहतर इलाज के लिए नोवामुंडी लेकर पहुंचे।
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