Chaibasa News: किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर विशाल पेड़ गिरने से घंटों बाधित रहा यातायात
Chaibasa News: गुवा में किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर रविवार को एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई, और यात्री, वाहन चालक घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पेड़ हटाने की मांग की है ताकि यातायात सामान्य हो सके।
Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर सैडल गेट और बराईबुरु गांव के बीच रविवार को एक विशाल पेड़ सड़क के बीचों-बीच गिर जाने से दोनों ओर का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क अवरुद्ध होने के कारण कई यात्री, वाहन चालक और राहगीर घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। पेड़ गिरने से चारपहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
स्थानीय समस्याएँ
स्थानीय लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार भी काफी मशक्कत के बाद किसी तरह पेड़ के किनारे से निकल पा रहे थे, जबकि बड़े वाहनों के लिए मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था। यातायात बाधित होने से रोजमर्रा के कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों के अलावा दूर-दराज के यात्रियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे, जिससे उनका समय भी बर्बाद हुआ।
सरकारी कार्रवाई की मांग
स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से सड़क पर गिरे पेड़ को तत्काल हटाकर यातायात सामान्य कराने की मांग की है। उनका कहना है कि किरीबुरू और बड़ाजामदा को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क को जल्द से जल्द बहाल करना आवश्यक है, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारु रूप से शुरू हो सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।