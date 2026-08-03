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Chaibasa News: किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर विशाल पेड़ गिरने से घंटों बाधित रहा यातायात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा में किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर रविवार को एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई, और यात्री, वाहन चालक घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पेड़ हटाने की मांग की है ताकि यातायात सामान्य हो सके।

किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर विशाल पेड़ गिरने से घंटों बाधित रहा यातायात
किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर विशाल पेड़ गिरने से घंटों बाधित रहा यातायात

Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर सैडल गेट और बराईबुरु गांव के बीच रविवार को एक विशाल पेड़ सड़क के बीचों-बीच गिर जाने से दोनों ओर का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क अवरुद्ध होने के कारण कई यात्री, वाहन चालक और राहगीर घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। पेड़ गिरने से चारपहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

स्थानीय समस्याएँ

स्थानीय लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार भी काफी मशक्कत के बाद किसी तरह पेड़ के किनारे से निकल पा रहे थे, जबकि बड़े वाहनों के लिए मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था। यातायात बाधित होने से रोजमर्रा के कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों के अलावा दूर-दराज के यात्रियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे, जिससे उनका समय भी बर्बाद हुआ।

सरकारी कार्रवाई की मांग

स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से सड़क पर गिरे पेड़ को तत्काल हटाकर यातायात सामान्य कराने की मांग की है। उनका कहना है कि किरीबुरू और बड़ाजामदा को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क को जल्द से जल्द बहाल करना आवश्यक है, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारु रूप से शुरू हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब और कहाँ पेड़ गिरा था?
रविवार को किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य मार्ग पर सैडल गेट और बराईबुरु गांव के बीच एक विशाल पेड़ गिरा था।
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