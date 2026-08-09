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Chaibasa News: आधी रात को घर की चारदीवारी तोड़कर कार पर गिरा विशाल आम का पेड़, बाल-बाल बचे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा रेलवे मार्केट स्थित मस्जिद लाइन के समीप शनिवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। विशाल आम का पेड़ गिरने से चारदीवारी और एक कार को क्षति पहुँची, लेकिन घर के सभी सदस्य सुरक्षित रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और वन विभाग ने पेड़ को हटाने का काम शुरू किया।

आधी रात को घर की चारदीवारी तोड़कर कार पर गिरा विशाल आम का पेड़, बाल-बाल बचे लोग
आधी रात को घर की चारदीवारी तोड़कर कार पर गिरा विशाल आम का पेड़, बाल-बाल बचे लोग

Chaibasa News: गुवा। गुवा रेलवे मार्केट स्थित मस्जिद लाइन के समीप शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। घर की चारदीवारी के अंदर स्थित विशाल आम का पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ गिरने से चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो गई और पास में खड़ी सफेद रंग की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, घर के सभी सदस्य बाल-बाल बच गए।स्थानीय लोगों के अनुसार, शनिवार देर रात अचानक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर घर में सो रहे लोग घबराकर बाहर निकले। बाहर आने पर देखा कि विशाल आम का पेड़ चारदीवारी को तोड़ते हुए कार के ऊपर गिर पड़ा है। हादसे में कार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।पेड़

गिरने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। राहत की बात रही कि घटना के समय पेड़ के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।रविवार सुबह घटना की सूचना गुवा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों के अनुसार, पेड़ काफी पुराना और विशाल था। अचानक पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

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