Chaibasa News: खदान प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सेल प्रबंधन को सौंपा मांग पत्र
Chaibasa News: गुवा के खदान प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं और मजदूरों ने किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरु सेल प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। इस पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई। विधायक ने आधार पंजीकरण के मुद्दों पर आवश्यक उपाय करने का आश्वासन दिया।
Chaibasa News: गुवा। खदान प्रभावित क्षेत्रों की जनसमस्याओं तथा स्थानीय युवाओं, मजदूरों और विद्यार्थियों के हितों को लेकर किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरु सेल प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।मांग पत्र में खदान प्रभावित गांवों में नियमित मेडिकल कैंप आयोजित करने, मलेरिया प्रभावित परिवारों को निःशुल्क मच्छरदानी उपलब्ध कराने और आईटीआई व अप्रेंटिसशिप चयन में आधार कार्ड के बजाय स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देने की मांग की गई। साथ ही सुवन छात्रावास में प्रवेश के लिए भी स्थानीयता को आधार बनाने का आग्रह किया गया।प्रतिनिधियों
ने सप्लाई मजदूरों के गेट पास संबंधी समस्याओं के समाधान तथा स्थानीय मजदूरों को रोजगार में प्रथम प्राथमिकता देने की मांग रखी। पंचायत प्रतिनिधियों ने विधायक को बताया कि आधार पंजीकरण नहीं होने से कई बच्चों के नामांकन में परेशानी हो रही है। उन्होंने क्षेत्र में 10 दिनों का विशेष आधार नामांकन शिविर लगाने की मांग की, जिस पर विधायक ने आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। बैठक में कई पंचायत प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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