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Chaibasa News: कांवड़ियों की सेवा के लिए श्री बोल बम सेवा समिति लगाएगी सहायता शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में श्री बोल बम सेवा समिति ने मुर्गा महादेव जाने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए सहायता शिविर लगाने का निर्णय लिया। यह निर्णय समिति की एक बैठक में लिया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। शिविर 21 से 23 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे।

Chaibasa News: कांवड़ियों की सेवा के लिए श्री बोल बम सेवा समिति लगाएगी सहायता शिविर

Chaibasa News: चाईबासा। श्री बोल बम सेवा समिति ने इस वर्ष भी मुर्गा महादेव जाने वाले स्थानीय एवं डाक कांवड़ियों की सेवा के लिए विभिन्न स्थानों पर सहायता शिविर लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय श्री सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में समिति के अध्यक्ष मोहन रुंगटा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में शिविर संचालन के लिए विभिन्न विभागों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।समिति की नई कार्यकारिणी में मोहन रुंगटा को अध्यक्ष, अशोक विजयवर्गीय एवं सोनु शर्मा को उपाध्यक्ष, संजय गर्ग को सचिव, धीरज अग्रवाल और गोपाल साह को सहसचिव, अजय बजाज को कोषाध्यक्ष तथा रमेश खिरवाल को प्रेस प्रभारी मनोनीत किया गया।

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21 से 23 अगस्त तक झीकपानी, हाटगम्हरिया, जगन्नाथपुर और कोटगढ़ में सेवा शिविर लगाए जाएंगे। बैठक में श्रावण माह के दूसरे रविवार को बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक का भी निर्णय लिया गया। समिति ने शहरवासियों से कांवड़ियों की सेवा में तन, मन और धन से सहयोग करने की अपील की।

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