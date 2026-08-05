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Chaibasa News: विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: सदर अस्पताल चाईबासा एक सप्ताह तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिक

Chaibasa News: विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ

Chaibasa News: चाईबासा। सदर अस्पताल चाईबासा एक सप्ताह तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.जुझार माझी के नेतृत्व में दीप जलाकर किया। इस दौरान चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा जिले में स्तनपान को बढ़ावा देने तथा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। डॉ.जुझार माझी ने नवजात शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने को अत्यंत आवश्यक बताया। इस अवसर पर नवजात शिशुओं की माताओं को मदर-केयर किट एवं पौष्टिक फल वितरित कर सम्मानित किया गया।

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