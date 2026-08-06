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Chaibasa News: जेपीएससी समेत अन्य परीक्षा में हुई धांघली के खिलाफ प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजेएल परीक्षा में धांधली के खिलाफ कोल्हान विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि 25 वर्षों में इन परीक्षाओं में लगातार धांधली हुई है और हमेशा बाहर के अभ्यर्थियों को चुना जा रहा है, जो बेहद निराशाजनक है।

Chaibasa News: जेपीएससी समेत अन्य परीक्षा में हुई धांघली के खिलाफ प्रदर्शन

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। राज्य में जेपीएससी,जेएसएससी और सीजेएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ बुधवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के गेट के पास झारखंड पुनरुथान अभियान स्टूडेंट्स विंग की ओर से धरना-प्रदर्शन किया गया। विंग के जिलाध्यक्ष समीर हेंब्रम व मेंटर बासिल हेंब्रम ने कहा राज्य बनने के 25 वर्षों में जिस प्रकार से जेपीएससी, जेएसएससीऔर सीजेएल परीक्षा में धांधली हुई है, यह झारखंड के छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि हर बार राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों की ही अंतिम रूप से चयन हो रहा है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर अभियान के केंद्रीय महासचिव अमृत माझी,स्टूडेंट विंग के केंद्रीय अध्यक्ष अरिल सिंकु,मेंटर बासिल हेंब्रम, महिला उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष आशा पूर्ति, अभियान जिला उपाध्यक्ष विकास केराई, विशाल गुड़िया,खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति के अध्यक्ष बलभद्र सवैया,सचिव केदारनाथ कालुंडिया, कांग्रेस इंटक जिला अध्यक्ष सुरेश सवैया,कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु रॉय, सुरेश सोय, मंजू बालमुचू, सुनीता बारी, सुकेन हेस्सा, अंशुल सिंकु, कन्हैया पूर्ति, जीतमोहन गोप ने भी अपना विचार भी रखे।

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मौके पर जिला सचिव शैली शैलेन्द्र सिंकु,जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ बोबोंगा, नेहा हेंब्रम,जवाहर अल्डा,नरेश पिंगुवा,राजनंदिनी जेराई,सुषमा कुमारी,नीलम जामुदा,नितिर हेंब्रम, रवींद्र बांकिरा, सन्नी केराई,रिंकी बारी, रॉबिन्स देवगम उपस्थित थे।

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