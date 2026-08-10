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Chaibasa News: आदिवासी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा व जागरूकता जरूरी : मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति से है। आदिवासी महोत्सव अपनी पहचान और गौरव को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विधायक निरल पूर्ति और जगत माझी ने शिक्षा और जागरूकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कलाकारों को सम्मानित किया गया और वनपट्टों का वितरण भी किया गया।

Chaibasa News: आदिवासी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा व जागरूकता जरूरी : मंत्री

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा, भाषा, कला और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली से है। आदिवासी महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अधिकारों और गौरव को समझने तथा आने वाली पीढ़ियों तक अपनी परंपराओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वे रविवार को जिला प्रशासन के तत्वावधान में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के सभागार में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के समग्र उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

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समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे सरकारी योजनाओं एवं विकास के अवसरों का समुचित लाभ उठा सकें।मझगांव के विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि आदिवासी महोत्सव हमारी संस्कृति और परंपरा को सम्मान देने का अवसर है। शिक्षा व जागरूकता ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने आदिवासी समाज की समृद्ध परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का आह्वान किया। मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। हमारी परंपराओं में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की भावना सदियों से विद्यमान रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जिले के 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 5 मुण्डाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया तथा 6 लाभुकों के बीच वनपट्टा का लाभ वितरित किया गया।

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