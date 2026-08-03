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Chaibasa News: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पश्चिमी सिंहभूम की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष सदानंद होता की अध्यक्षता में जनसेवकों के 30 वर्ष सेवा के बावजूद तृतीय एमएसीपी का लाभ न मिलने तथा रोजगार सेवकों अरुण कुमार और उदय पूर्ति का 22 महीने से मानदेय भुगतान लंबित होने के मुद्दे उठाए गए।

Chaibasa News: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक

Chaibasa News: चाईबासा। अनुमंडल कार्यालय चाईबासा प्रांगण में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के जिला शाखा का बैठक जिलाध्यक्ष सदानंद होता की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बताया गया कि जनसेवकों का सेवा 30 वर्ष पूर्ण होने के बाबजूद अबतक तृतीय एमएसीपी का लाभ नहीं दिया गया है। रोजगार सेवक अरुण कुमार बबलू साहू और उदय पूर्ति का 22 महीना से मानदेय भुगतान लंबित है।

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