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Chaibasa News: विधवा को 6.50 लाख रुपये देने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक किसान की पत्नी को पांच लाख रुपये बीमा राशि और मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा, अन्यथा ब्याज लगेगा। यह मामला मृतक किसान रेंगो गगराई की बीमा दावा लंबित रहने से संबंधित था।

Chaibasa News: विधवा को 6.50 लाख रुपये देने का आदेश

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चाईबासा ने बीमा दावा लंबे समय तक लंबित रखने को सेवा में कमी मानते हुए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक किसान की पत्नी को 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के मुआवजे तथा 50 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं महिला सदस्य देवश्री चौधरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मुआवजा तथा दोनों विपक्षी पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से 50 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आयोग ने यह भी माना कि बीमा दावा के निपटारे में अनावश्यक विलंब से शिकायतकर्ता को आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा, जिसके लिए मुआवजा देना उचित है।

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मामले का विवरण

मामला चक्रधरपुर प्रखंड के कोलचक्रा गांव निवासी स्वर्गीय रेंगो गगराई की पत्नी मादुई गगराई द्वारा दायर उपभोक्ता वाद से संबंधित है। शिकायत के अनुसार रेंगो गगराई ने इंडियन ओवरसीज बैंक, चाईबासा शाखा से ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लिया था। ऋण के साथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की लोन सिक्योर इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली गई थी। 14 मार्च 2023 को रेंगो गगराई की मृत्यु कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हो गई।

शिकायत का कारण

शिकायतकर्ता का आरोप था कि पति की मृत्यु के बाद भी बीमा कंपनी ने दावा का निपटारा नहीं किया। वहीं, बैंक की ओर से ऋण जमा करने का दबाव बनाए जाने पर उन्हें कर्ज लेकर 2 लाख रुपये बैंक में जमा करने पड़े। इसके बावजूद न तो बीमा दावा का भुगतान हुआ और न ही ऋण खाते का समुचित निपटारा किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मामला किस बीमा कंपनी से संबंधित है?
यह मामला यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है।
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