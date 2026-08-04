Chaibasa News: बीमा कंपनी की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त, विधवा को 6.50 लाख रुपये देने का आदेश

Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक किसान की पत्नी को 5 लाख रुपये बीमा राशि और मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये देने का आदेश दिया। रेंगो गगराई की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने दावा निपटारा करने में देर की, जिससे शिकायतकर्ता को आर्थिक एवं मानसिक कष्ट हुआ।

Chaibasa News: चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा ने बीमा दावा लंबे समय तक लंबित रखने को सेवा में कमी मानते हुए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक किसान की पत्नी को 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के मुआवजे तथा 50 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है।

मामले का विवरण मामला चक्रधरपुर प्रखंड के कोलचक्रा गांव निवासी स्वर्गीय रेंगो गगराई की पत्नी मादुई गगराई द्वारा दायर उपभोक्ता वाद से संबंधित है। शिकायत के अनुसार रेंगो गगराई ने इंडियन ओवरसीज बैंक, चाईबासा शाखा से ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लिया था। ऋण के साथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की लोन सिक्योर इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली गई थी। 14 मार्च 2023 को रेंगो गगराई की मृत्यु कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हो गई।

शिकायत का कारण शिकायतकर्ता का आरोप था कि पति की मृत्यु के बाद भी बीमा कंपनी ने दावा का निपटारा नहीं किया। वहीं बैंक की ओर से ऋण जमा करने का दबाव बनाए जाने पर उन्हें कर्ज लेकर 2 लाख रुपये बैंक में जमा करने पड़े। इसके बावजूद न तो बीमा दावा का भुगतान हुआ और न ही ऋण खाते का समुचित निपटारा किया गया।

आयोग का निर्णय सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दावा किया कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए दावा लंबित है। हालांकि आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी दो वर्षों से अधिक समय तक दावा लंबित रखने का कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी और न ही दावा स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय लिया। आयोग ने इसे उपभोक्ता के प्रति सेवा में स्पष्ट कमी माना। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं महिला सदस्य देवश्री चौधरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मुआवजा तथा दोनों विपक्षी पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से 50 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आयोग ने यह भी माना कि बीमा दावा के निपटारे में अनावश्यक विलंब से शिकायतकर्ता को आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा, जिसके लिए मुआवजा देना उचित है।