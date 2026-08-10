Chaibasa News: रांजाबुरु खदान में आंदोलन के दौरान हाईवा चालक से मारपीट का आरोप, तीन चालक घायल

Chaibasa News: गुवा। रांजाबुरु खदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान हाईवा चालक रविंद्र पासवान के साथ मारपीट का मामला हुआ। तीन चालक घायल हुए हैं, जिनमें रविंद्र को गंभीर हालत में भुवनेश्वर रेफर किया गया। आंदोलनकारियों ने चालकों पर डंडे और पत्थरों से हमला किया, जबकि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मुखिया ने आरोपों का खंडन किया।

रांजाबुरु खदान में आंदोलन के दौरान हाईवा चालक से मारपीट का आरोप, तीन चालक घायल

Chaibasa News: गुवा। स्थानीय रोजगार और पूर्व में हुए लिखित समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर रांजाबुरु खदान में सोमवार से शुरू हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान हाईवा चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। निजी हाईवा चालक रविंद्र पासवान ने आंदोलनकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना में तीन चालक घायल हुए हैं।

घायलों की स्थिति रविंद्र को गंभीर हालत में सेल गुवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर रेफर कर दिया। दो अन्य घायल चालकों का इलाज गुवा सेल अस्पताल में चल रहा है।

मारपीट का कारण रविंद्र के अनुसार, खदान बंदी की जानकारी होने के बावजूद कंपनी के सुपरवाइजर के निर्देश पर चालकों को लौह अयस्क ढुलाई के लिए माइंस भेजा गया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में महिला-पुरुष आंदोलनकारी वहां पहुंचे। आरोप है कि कुछ लोगों ने डंडे और पत्थरों से चालकों के साथ मारपीट की। जान बचाने के लिए कई चालक अपने वाहन छोड़कर भाग गए।

आंदोलन का नेतृत्व वहीं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गंगदा पंचायत के मुखिया राजू सांडिल ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण है और आंदोलनकारियों को देखकर चालक खुद वाहन छोड़कर भागने लगे थे।

पुलिस की कार्रवाई सूचना पर गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल चालक का बयान भी दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही घटना की वास्तविकता स्पष्ट होगी।