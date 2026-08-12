Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: गांधी मैदान में श्रावणी मेला का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: चाईबासा में जनार्दन यादव उर्फ घसिया यादव की स्मृति में मंगलवार को श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन झींकपानी के वृद्धा आश्रम और मुख्य बघिर विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति में मदन यादव ने किया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश और अन्य नेता भी मौजूद थे।

Chaibasa News: गांधी मैदान में श्रावणी मेला का उद्घाटन

Chaibasa News: चाईबासा। जनार्दन यादव उर्फ घसिया यादव की स्मृति में स्थानीय गांधी मैदान में मंगलवार को श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। मेले का उद्घाटन झींकपानी स्थित वृद्धा आश्रम और मुख्य बघिर विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति में मदन यादव ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, सिकन्दर यादव,राजू यादव, बंटीं यादव अंकित यादव,बंसी यादव समेत कई लोग मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।