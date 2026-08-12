Chaibasa News: गांधी मैदान में श्रावणी मेला का उद्घाटन
Chaibasa News: चाईबासा में जनार्दन यादव उर्फ घसिया यादव की स्मृति में मंगलवार को श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन झींकपानी के वृद्धा आश्रम और मुख्य बघिर विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति में मदन यादव ने किया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश और अन्य नेता भी मौजूद थे।
Chaibasa News: चाईबासा। जनार्दन यादव उर्फ घसिया यादव की स्मृति में स्थानीय गांधी मैदान में मंगलवार को श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। मेले का उद्घाटन झींकपानी स्थित वृद्धा आश्रम और मुख्य बघिर विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति में मदन यादव ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, सिकन्दर यादव,राजू यादव, बंटीं यादव अंकित यादव,बंसी यादव समेत कई लोग मौजूद थे।
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