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Chaibasa News: राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस को सफल बनाने की तैयारी, गुवा पान तांती समाज की बैठक संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा पान तांती समाज ने 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। बैठक में प्रभात फेरी का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया चौक से बिरसा मुंडा चौक तक होगा। कार्यक्रम में सभी सदस्यों से परिवार सहित शामिल होने की अपील की गई।

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस को सफल बनाने की तैयारी, गुवा पान तांती समाज की बैठक संपन्न
राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस को सफल बनाने की तैयारी, गुवा पान तांती समाज की बैठक संपन्न

Chaibasa News: गुवा। गुवा पान तांती समाज केंद्रीय कमेटी की बैठक रविवार शाम शंकर दास की अध्यक्षता में बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इंटक) कार्यालय में हुई। बैठक में 7 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया चौक (मोड़), गुवा से बिरसा मुंडा चौक तक प्रभात फेरी के साथ होगी। इसके बाद एसबीआई बैंक के पीछे स्थित क्लब परिसर में दोपहर 1:30 बजे तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।बैठक में समाज के सभी लोगों से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की गई।

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साथ ही प्रभात फेरी, अतिथि स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में अध्यक्ष शंकर दास, सचिव रवि चंद्र पान, संरक्षक विश्वजीत तांती, सलाहकार गुरुचरण पान, रामचंद्र दास, विनय दास, तारूण कुमार पान, उग्रसेन केशरी, गोपाल पान, सागर दास सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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