Chaibasa News: शंभू मंदिर में मना गुरु पूर्णिमा महोत्सव
Chaibasa News: चाईबासा में आध्यात्मिक उत्थान मंडल ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन शंभू मंदिर प्रांगण में किया। समारोह में पादुका पूजन, आरती और प्रसाद वितरण शामिल थे। 1966 से इस मंदिर में हर साल गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में भक्त इस पूजा में शामिल हुए।
Chaibasa News: चाईबासा। आध्यात्मिक उत्थान मंडल जिला समिति चाईबासा के द्वारा बुधवार को स्थानीय शंभू मंदिर प्रांगण टुंगरी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर पादुका पूजन, सन्ध्या को आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर महेश खत्री ने कहा इस शंभू मंदिर में साल 1966 से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगद्गुरु शंकराचार्य गुरु पूजा हर साल मनाया जाता है। इस अवसर पर उद्योगपति सह समाजसेवी मुकुंद रुंगटा, सुरेश पोद्दार, पवन शर्मा, मोहित शर्मा, महेश खत्री, जयदेव गुप्ता, सीताराम ,मिथिलेश विश्वकर्मा, अनिल मुरारका, अशोक जोशी के अलावा बडी संख्या भक्त इस पूजा में शामिल हुए।
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