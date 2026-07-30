Chaibasa News: गुरु पूर्णिमा : गुरुजनों का हुआ सम्मान, भारतीय संस्कृति के संरक्षण का लिया संकल्प

Chaibasa News: नोवामुंडी, संवाददाता। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर, नोवामुंडी में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेरणा समिति की अध्यक्ष मधुस्मिता जेना, विद्यालय प्रबंध समिति के पूर्व सचिव रामस्वरुप पोद्दार, नोवामुंडी कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोजीत विश्वास, सेंट मेरी विद्यालय की प्रधानाचार्या सिस्टर करुणा, टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या शशिकला के द्वारा वेदव्यास जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित, माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन कर हुआ। कार्यक्रम में पीएबीएम उच्च विद्यालय से आचार्य रशानम बारीक, सेंट मेरी नोवामुंडी विद्यालय से प्रभारी प्राचार्य सिस्टर रेनिट एवं अनामिका, वेल्डन फ्यूचर बड़ाजामदा विद्यालय से साहुनी बर्मन एवं सोनाली बोस उपस्थित रहे।

इस अवसर पर छात्र छात्रायों ने गुरु वंदना, संस्कृत श्लोक, गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान गुरु शिष्य पर आधारित गुरु धौम्य एवं शिष्य आरुणि की एक लघु नाटिका मंचित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्या सीमा पालित ने कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं अतिथि परिचय प्रस्तुत किया।इसके बाद इंटर कॉलेज के प्राचार्य मनोजित विस्वास ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही अपने ज्ञान, संस्कार एवं मार्गदर्शन से शिष्य के जीवन को प्रकाशित करते हैं। मुख्य अतिथि मधुस्मिता जेना ने कहा कि विद्यार्थी अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करें। अच्छी शिक्षा ग्रहण करें एवं संस्कारित बनें। कार्यक्रम में स्वरुप रामस्वरुप पोद्दार, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने आशीष वचन दिया।