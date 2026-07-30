Chaibasa News: डीएवी में वैदिक हवन-यज्ञ के साथ गुरु का हुआ वंदन
Chaibasa News: चाईबासा के सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारम्भ हवन-यज्ञ से हुआ। प्राचार्य ओपी मिश्रा ने बताया कि गुरु विद्यार्थी के चरित्र और संस्कारों के निर्माता होते हैं। विद्यार्थियों ने गुरुजनों के प्रति भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए।
Chaibasa News: चाईबासा। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं भारतीय संस्कृति की गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सह एआरओ ओपी मिश्रा ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान के प्रदाता ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र, संस्कार और व्यक्तित्व के सच्चे निर्माता होते हैं। इस अवसर पर प्राचार्य महोदय को शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा भेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ शिक्षिका सुमित्रा ने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन सही दिशा प्राप्त करता है। विद्यार्थियों द्वारा गुरुजनों को समर्पित भावपूर्ण समूहगान प्रस्तुत किया गया।
मंच संचालन आलोकिका द्विवेदी ने किया।
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