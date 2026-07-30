Chaibasa News: जगन्नाथपुर में शिक्षकों का हुआ सम्मान
Chaibasa News: जगन्नाथपुर में गुरु पूर्णिमा का आयोजन पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। महर्षि वेदव्यास जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य अरविन्द पाण्डेय ने गुरुओं के महत्व पर प्रकाश डाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
Chaibasa News: जगन्नाथपुर। गुरु पूर्णिमा का आयोजन बुधवार को पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जगन्नाथपुर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। महर्षि वेदव्यास जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविन्द पाण्डेय एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार से विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा। अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि गुरु वह प्रकाश पुंज हैं, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर विद्यालय के भैया-बहनों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के सभी आचार्यों, दीदीजी एवं कर्मचारियों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों का समर्पण और अथक परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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