Chaibasa News: गुवा में निकली साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा
Chaibasa News: गुवा के कैलाश नगर में साईं बाबा की पालकी यात्रा धूमधाम से आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने साईं बाबा की पालकी को अपने सिर पर उठाकर नगर का भ्रमण कराया। यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच खीर का प्रसाद वितरित किया गया।
Chaibasa News: गुवा। गुवा के कैलाश नगर से गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति के माहौल में साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और साईं बाबा की पालकी को अपने माथे पर उठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया। पालकी यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच साईं बाबा का प्रसाद स्वरूप खीर का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजाराम बेहरा, विवेक बेहरा, त्रिनाथ पुथाल, मोनालिसा पुथाल, सुंदर राउत, सोउते राउत, पुष्पा बेहरा, सुनीता पुथाल, दीपा तुषार सहित कई लोग मौजूद थे।
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