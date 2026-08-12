Chaibasa News: 16 अगस्त को निकलेगी कांवड़ पदयात्रा
Chaibasa News: चाईबासा में 16 अगस्त को 'करने वाले शिव कराने वाले शिव' संस्था के तत्वावधान में भव्य कांवड़ पदयात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा सुबह 7 बजे करणी मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी, जहाँ महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। कांवड़ सजाने वाले शिवभक्तों को पुरस्कार दिए जाएंगे।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। करने वाले शिव कराने वाले शिव संस्था के तत्वावधान में 16 अगस्त को चाईबासा में भव्य कांवड़ पदयात्रा निकाली जाएगी। संस्था के सदस्यों ने बताया कि यह कांवड़ पदयात्रा प्रातः 7:00 बजे करणी मंदिर, गांधी टोला, चाईबासा से भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना एवं मंगल आरती के साथ शुरू होगी। इसके बाद हजारों शिवभक्त “हर हर महादेव” एवं “बोल बम” के जयघोष के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री श्याम मंदिर, ठाकुरबाड़ी, चाईबासा तक पदयात्रा करेंगे। यात्रा के समापन पर श्री श्याम मंदिर, ठाकुरबाड़ी में सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है।
इसके अतिरिक्त आकर्षक एवं सुंदर कांवड़ सजाने वाले तथा विशेष कांवड़-वेशभूषा में शामिल होने वाले शिवभक्तों को संस्था की ओर से विशेष सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।