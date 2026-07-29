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Chaibasa News: गुरु पूर्णिमा पर हुआ पांच कुंडली गायत्री महायज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा के गायत्री शक्तिपीठ टुंगरी में गुरु पूर्णिमा पर 5 कुंडिय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ की प्रगति पर जोर दिया और यहां के यज्ञमय वातावरण की प्रशंसा की।

गुरु पूर्णिमा पर हुआ पांच कुंडली गायत्री महायज्ञ
गुरु पूर्णिमा पर हुआ पांच कुंडली गायत्री महायज्ञ

Chaibasa News: चाईबासा।गायत्री शक्तिपीठ टुंगरी चाईबासा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर परबुधवार को 5 कुंडिय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गायत्री परिजनों के अथक प्रयास से यह शक्तिपीठ निरंतर प्रगति कर रहा है।यहाँ का यज्ञमय वातावरण मन को अभिभूत कर देता है,यहां पहुंचकर मन को शांति मिलती है। यह केंद्र स्थल गायत्री की चेतना भूमि है,दिव्य ऊर्जा का श्रोत है। इस मौके पर शक्तिपीठ की बहनों ने नितिन प्रकाश के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए मस्तक पर चंदन टिका लगाते हुए उनका स्वागत किया।

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इस महज यज्ञ का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर शशी लता ने किया इस मौके पर परिणीता किरण शर्मा शारदा गुप्ता सत्यवती दीदी रेखा अनीता अंजना सहित अन्य दीदीयो ने कार्य की सफलता में अपनी-अपनी भूमिका निभाई।

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