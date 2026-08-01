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Chaibasa News: बच्चे व परिवार के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं : विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा वन प्रक्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सोनाराम सिंकु ने वन कटाई की चिंता व्यक्त की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे कम से कम एक पौधा लगाएं। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए सहायक सामग्री का वितरण भी किया गया। अतिथियों ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

Chaibasa News: बच्चे व परिवार के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं : विधायक

Chaibasa News: गुवा, संवाददाता। गुवा वन प्रक्षेत्र, सारंडा वन प्रमंडल चाईबासा के सौजन्य से बरायबुरु स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वन महोत्सव मना। इसमें मुख्य अतिथि जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि वनों की अंधाधुंध कटाई गंभीर चिंता का विषय है। वन प्रकृति के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका का भी प्रमुख आधार है। वनों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे लाभ लेना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि अपने नाम, बच्चों अथवा परिवार के नाम पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं।  इस अवसर पर वन विभाग द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन, उन्नत चूल्हे, टॉर्च, ड्रम एवं जाली आदि सामग्री का वितरण किया गया।

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अतिथियों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महिलाओं ने अतिथियों को सोहराय पेंटिंग, पौधा एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया।कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, नोवामुंडी भाग-1 की जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी, प्रखंड प्रमुख पूनम गिलुवा व सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अविरूप सिन्हा आदि उपस्थित रहे। गुवा डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर छोटेलाल मिश्रा, परमानंद रजक आदि मौजूद थे।

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