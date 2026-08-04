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Chaibasa News: फादर मेरी जून बियानी की पुण्यतिथि मनी फादर्स डे के रूप में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में संत जेवियर्स विद्यालय परिसर में फादर मेरी जोन वियानी की पुण्य तिथि को फादर्स डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मिस्सा प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के सचिव ने फादर वियानी को मानवता का सेवक बताते हुए उनकी महानता का उल्लेख किया।

Chaibasa News: फादर मेरी जून बियानी की पुण्यतिथि मनी फादर्स डे के रूप में

Chaibasa News: चाईबासा।संत जेवियर्स विद्यालय परिसर मे फादर मेरी जोन वियानी के पुण्य तिथि को फादर्स डे के रुप मे मनाया गया ,वे फादरो के संरक्षक थे,वे मनवता के सेवक थे,अपना पुरा जीवन मनवता के लिए जिया,,कार्य क्रम की शुरुआत मिस्सा प्रार्थना के साथ हुआ,।इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव फादर निकोलस केरकेट्टा ने अपने संदेश मे कहा फादर मेरी जोन वियानी बौधिक रुप से कुशाग्र नही थे लेकिन अध्यात्मिक रुप से महान थे,वे हमारे प्रेरणास्रोत है,उनके पद चिन्हो पर हम मान वता की सेवा कर जीवन को सफल सफल बना सकते है।इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर युजिन एक्का,फादर आगस्टीन कुल्लू,फादर बलदेव हेम्ब्रोम,फादर जोसेफ सुरीन ,फादर अनिल डांग,ब्रदर अनिल,ब्रदर अरनोलड,सिस्टर को रनेलिया ,सिस्टर जयमंती,शिक्षक शिक्षकाए उपस्थित थ थे धन्यवाद ज्ञापन फादर बलदेव हेम्ब्रोम ने किया,मंच का संचालन शिक्षक आगस्टीन के नेतृत्व मे छात्रो ने किया।

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