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Chaibasa News: घरेलू विवाद में पिता ने बेटे की लाठी डंडा से पीटकर हत्या कर दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: सिहंपोखरिया गांव में घरेलू विवाद के चलते एक पिता ने अपने बेटे की लाठी डंडा से पीटकर हत्या कर दी। दोनों के बीच कई दिनों से नशे की वजह से झगड़े होते रहते थे। गुरुवार रात हुए विवाद में महंती गोप ने बेटे मटल गोप की हत्या कर दी। पुलिस ने महंती गोप को गिरफ्तार कर लिया।

Chaibasa News: घरेलू विवाद में पिता ने बेटे की लाठी डंडा से पीटकर हत्या कर दी

Chaibasa News: घरेलू विवाद में मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिहंपोखरिया गांव में एक पिता के द्वारा लाठी डंडा से पीटकर बेटे की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात में किसी बात को लेकर बेटा मटल गोप और पिता महंती गोप के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।पिता महंती गोप ने लाठी डंडा से पीटकर बेटे मटल गोप की हत्या कर दी।घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल से शव को उठाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदरअस्पताल लाई। परिजनों ने बताया कि हमेंशा बाप और बेटा के बीच नशा में हर दिन झगड़ा होते रहता था।

गुरूवार को भी महंती गोप ने गुस्से से बेटे को लाठी डंडा से पीटकर हत्या कर दी।मंहती गोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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