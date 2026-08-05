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Chaibasa News: सड़क दुघर्टना में एक की मौत, युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में एक सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय मोटाय कालूंडिया की मौत हो गई। वह बाइक से अपने गाँव जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे 18 वर्षीय घनश्याम सुंडी से टकरा गए। मोटाय को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घनश्याम का उपचार जारी है।

Chaibasa News: सड़क दुघर्टना में एक की मौत, युवक जख्मी

Chaibasa News: चाईबासा। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब कि युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मृतक 40 वर्षीय मोटाय कालूंडिया मुफस्सिल थाना अंतर्गत खुंटा गांव का रहने वाला था। जख्मी 18 वर्षीय घनश्याम सुंडी भी मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुरनापानी गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार सोमवार को रात में मृतक बाइक से अपना गांव खुंटा जा रहे थे। रास्ते में खुंटा गांव के पास विपरित दिशा से आ रहे बाइक सवार घनश्याम सुंडी ने सामने से धक्का मार दिया, जिससे दोनों जख्मी हो गए। दोनों को देर रात में घटना स्थल से उठाकर सदर अस्पताल लाया गया , जहां चिकित्सकों ने मोटाय को मृत घोषित कर दिया।

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जख्मी घनश्याम सुंडी का उपचार सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पाते ही सदर थाना पुलिस सदर अस्पताल आई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

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