Chaibasa News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
Chaibasa News: चाईबासा के कुमारडूंगी प्रखंड के वाइदा गांव निवासी अर्जुन तामसोय (25) की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद सदर अस्पताल में मौत हो गई। वह बाइक से लौट रहा था और गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस जांच कर रही है।
Chaibasa News: चाईबासा। कुमारडूंगी प्रखंड के वाइदा गांव निवासी अर्जुन तामसोय (25) की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को वह बाइक से कुमारडूंगी हाट से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक बाइक से गिर जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शनिवार देर रात करीब दो बजे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
परिजनों ने बताया कि अर्जुन तामसोय दुर्घटना के बाद से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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