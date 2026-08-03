Chaibasa News: मझगांव में खाद की कालाबाजारी से परेशानी,माधव चंद्र कुंकल व किसानों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
Chaibasa News: मझगांव के घोड़ाबांधा गांव से सैकड़ों ग्रामीणों ने खाद के कालाबाजारी के खिलाफ धरना दिया। वे प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांगपत्र सौंपते हुए कहा कि खाद डीलर सागर गोप द्वारा डीएपी और यूरिया की कीमतें अधिक वसूली जा रही हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे तालाबंदी की चेतावनी दे रहे हैं।
Chaibasa News: मझगांव। खाद के कालाबाजारी के विरुद्ध माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में मझगांव प्रखंड़ घोड़ाबांधा गांव से सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बाईकयात्रा कर प्रखंड कार्यालय मझगांव के समक्ष धरना के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी मझगांव को मांगपत्र देकर अवगत कराया कि घोड़ाबांधा निवासी खाद्घ डीलर सागर गोप के द्वारा 1350रुपया में मिलने वाला डी०ए०पी 2250रुपया में बेचा जा रहा है और 266.50रुपया का यूरिया 470 रुपया में बेचा जा रहा है जो किसानों के साथ खुला लुट है। जिला में खाद का कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रहा है परंतु जिला प्रशासन खाद के कालाबाजारी पर अंकुश कर पाने में पूरी तरह विफल है।माधव
चंद्र कुंकल ने कहा कि खाद डीलर सागर गोप का लाइसेंस रद्द नहीं होने की स्थिति में 15 दिनों के बाद 5000 किसानों के साथ प्रखण्ड कार्यालय का तालाबंदी करने को विवश होंगे। धरना में विजय हेंब्रम,मनोज हेंब्रम, कुशनु पिंगुवा,मनीष तिरिया,कृष्णा हेंब्रम,मानसिंह चातर,भास्कर हेंब्रम,लागो हेंब्रम,बुधराम गोप सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
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