Chaibasa News: मझगांव अंजुमन कमेटी का सदर नव नियुक्त हाजी साजिद अहमद व नायब सदर परवेज आलम बने
Chaibasa News: मझगांव में मुस्लिम अंजुमन कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें हाजी साजिद अहमद को सदर और परवेज आलम को नायब सदर चुना गया। बैठक में युवा और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और कमेटी का विस्तार करते हुए दस नए सदस्य منتخب किए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का वादा किया।
Chaibasa News: मझगांव : मझगांव मुस्लिम अंजुमन कमेटी का चुनाव सोमवार शाम लगभग आठ बजे कमिटि मदरसा में आयोजित की गई। जिसमें गांव के नौजवान व बुद्विजीवी वर्ग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए ।बैठक में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि पुराने कमिटि को भंग करते हुऐ कहा कि हाजी साजिद अहमद को सदर बनाया जाए।उपस्थित लोगो ने सर्वसहमति से हाजी साजिद अहमद को सदर व नायब सदर परवेज आलम को बनाया गया। वही कमिटि का विस्तार करते हुऐ दस सदस्यों का चयन किया गया। जिसमें अंजर हुसैन,अयातुल हक,मोहम्मद इकरामुद्वीन,मोकीम, मो असलम, नजरुल हक, रमीज राजा, मो इस्लाम, मो साजिद, मो हसन बनाया गया है।
नवनिर्चित सदर हाजी साजिद अहमद ने कहा जिस तरह गांव के नौजवान व बुद्विजीवी वर्ग के लोगो ने भरोसा जताकर मुझे मुस्लिम अंजुमन कमेटी सदर बनाया है। मैं पुरा इमानदारी व निष्पक्ष होकर पुरे समाज व क्षेत्र के लिऐ बेहतर काम करेंगे।
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