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Chaibasa News: घायल वृद्धा को इलाज के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: जगन्नाथपुर बाजार में एक वृद्धा घायल अवस्था में मिली। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, लेकिन वहाँ कोई स्वास्थ्य कर्मी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाद में बीडीओ अंबिका कुमारी ने स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई, शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Chaibasa News: घायल वृद्धा को इलाज के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार

Chaibasa News: जगन्नाथपुर, संवाददाता। जगन्नाथपुर मुख्य बाजार में लंबे समय से भटक रही वृद्धा मंगलवार को घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ी मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर जगन्नाथपुर थाना प्रभारी टिंकू कुमार दास ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पुलिस वाहन से जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद भी महिला को तत्काल इलाज नहीं मिल सका। अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिसकर्मी काफी देर तक स्वास्थ्य कर्मियों को आवाज लगाते रहे, ताकि घायल महिला को वाहन से उतारकर उपचार के लिए अंदर ले जाया जा सके। काफी देर तक कोई स्वास्थ्य कर्मी महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया।

इस दौरान अस्पताल में फोर्थ ग्रेड कर्मी भी मौके पर मौजूद नहीं मिले। फिर मामले की जानकारी जगन्नाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंबिका कुमारी को दी गई। सूचना मिलते ही बीडीओ तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं। वहां घायल वृद्ध महिला की स्थिति देखकर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई और तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बीडीओ अंबिका कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉ. जोसेफ मेलगांडी से स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सभी फोर्थ ग्रेड कर्मियों की सूची मांगी। उन्होंने कहा कि वह मामले की स्थिति जानने के लिए अगले दिन पुनः स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगी।

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