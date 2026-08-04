Chaibasa News: शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं : डीसी

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा है कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अध्ययन करें तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशापान एवं अन्य सामाजिक विसंगतियों से दूर रहने, नियमित रूप से विद्यालय जाने, समूह अध्ययन (ग्रुप स्टडी) को अपनाने तथा डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक एवं प्रभावी उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने का आह्वान किया। उपायुक्त सोमवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में परख ओलंपियाड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उपायुक्त ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य की मजबूत नींव होती हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें, विद्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, समय का सदुपयोग, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की वास्तविक कुंजी हैं। इस अवसर पर उपायुक्त ने विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट चेंज के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से सड़क सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी से बचाव, नशामुक्ति, तंबाकू निषेध, खाद्य सुरक्षा, गैर-संचारी रोग, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, बाल एवं यौन शोषण की रोकथाम, एनीमिया, टीबी उन्मूलन, पौधरोपण, सीपीआर, कुपोषण, सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोग, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार एवं आजीविका तथा कौशल विकास सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों एवं समाज को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान परख ओलंपियाड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 315 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि आगामी चरण में ओलंपियाड परीक्षा के शीर्ष 500 विद्यार्थियों के लिए विषयवार (सब्जेक्ट) परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक क्षमता का और बेहतर मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, गोपनीय उपसमाहर्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।