Chaibasa News: अधूरी योजनाओं का भौतिक सत्यापन 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप करें
Chaibasa News: उपायुक्त मनीष कुमार ने विकास योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए टीम बनाई है। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक में योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी योजनाओं के कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं निर्धारित मानकों का विशेष रूप से आकलन करें। उन्होंने जिला समाहरणालय स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में संचालित विकास योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के कार्य पूर्ण होने एवं नियमानुसार सत्यापन के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी。
बैठक की समीक्षा
बैठक में अपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अपूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
नवीनतम योजनाओं की स्थिति
इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने उन योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त की जिनका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित योजनाओं का कार्य अविलंब प्रारंभ करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
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