Chaibasa News: अधूरी योजनाओं का भौतिक सत्यापन 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप करें

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं निर्धारित मानकों का विशेष रूप से आकलन करें। उन्होंने जिला समाहरणालय स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में संचालित विकास योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के कार्य पूर्ण होने एवं नियमानुसार सत्यापन के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी。