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Chaibasa News: झींकपानी : खेत में विराजे भोलेनाथ की हुई आराधना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा के झींकपानी के असुरा पंचायत में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए खेत में एकत्रित हुए। सिंह पोखरिया के भोलेनाथ को स्वयंभू माना जाता है। माता पार्वती की पूजा पास के खेत में स्थित उनके पिंड पर होती है। यह स्थल आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

Chaibasa News: झींकपानी : खेत में विराजे भोलेनाथ की हुई आराधना

Chaibasa News: चाईबासा। झींकपानी प्रखंड के असुरा पंचायत में खेत में विराजे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि सिंह पोखरिया के भोलेनाथ स्वयंभू हैं, जो एक पत्थर के रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती की पूजा पास के खेत में स्थित उनके पिंड पर किया जाता है। यह एक अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र बन चुका है।

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