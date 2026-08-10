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Chaibasa News: किरीबुरू में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बच्चों को साइबर अपराध से किया सतर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू थाना पुलिस ने बच्चों को साइबर अपराध से बचाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया। थाना प्रभारी ने मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी, और बच्चों को अनजान कॉल व लिंक से सावधान रहने की सलाह दी।

किरीबुरू में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बच्चों को साइबर अपराध से किया सतर्क
किरीबुरू में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बच्चों को साइबर अपराध से किया सतर्क

Chaibasa News: गुवा। बच्चों और किशोरों को साइबर अपराध से बचाने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किरीबुरू थाना पुलिस ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय, प्रोस्पेक्टिंग में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी रोहित कुमार ने किया।

पुलिस द्वारा जानकारी

पुलिस पदाधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी दी। अनजान कॉल, मैसेज, लिंक या सोशल मीडिया संदेश पर भरोसा नहीं करने तथा किसी के साथ ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक संबंधी जानकारी, पासवर्ड और निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान ऐप डाउनलोड करने से भी बचने को कहा गया।

साक्षात्कार और सुरक्षा

पुलिस ने साइबर ठगी का प्रयास होने पर तत्काल अभिभावक, शिक्षक या पुलिस को सूचना देने की अपील की। साथ ही बच्चों को बाल श्रम और बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। सारंडा क्षेत्र में मानव तस्करी के खतरे को देखते हुए पुलिस ने बच्चों को नौकरी, बेहतर शिक्षा और अच्छे भविष्य का झांसा देने वाले अनजान लोगों से सावधान रहने की सलाह दी। अभिभावकों की जानकारी के बिना किसी अनजान व्यक्ति के साथ बाहर नहीं जाने को कहा गया।

प्रेरणा और सहभागिता

थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बच्चों को नियमित विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अभियान में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

यह जागरूकता अभियान किस थाने द्वारा चलाया गया?
यह जागरूकता अभियान किरीबुरू थाना पुलिस द्वारा चलाया गया।
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