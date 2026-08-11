Chaibasa News: दूसरी सोमवारी पर गुवा के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Chaibasa News: सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर गुवा के तीनों प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुवा बाजार स्थित कुसुम घाट के समीप शिवाल
Chaibasa News: गुवा। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर गुवा के तीनों प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुवा बाजार स्थित कुसुम घाट के समीप शिवालय, गुवा रेलवे कॉलोनी स्थित शिवालय तथा योग नगर स्थित शिवालय में श्रद्धालुओं ने सुबह करीब 4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल, बेलपत्र, दूध एवं पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं, योग नगर स्थित शिवालय में दूसरी सोमवारी के अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी भोग का वितरण किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में पंकज कुमार गुप्ता, विनोद कुमार सिंह, किशोर सिंह सहित मंदिर कमेटी के अन्य सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने सहयोग किया।
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