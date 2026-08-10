Chaibasa News: क्रॉस कंट्री दौड़ में मांगू व प्रतिका अव्वल
Chaibasa News: झारखंड आदिवासी महोत्सव पर चाईबासा में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले के विभिन्न प्रखंडों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में पहले तीन स्थान पर मांगू ईचागुटू, रवि अंगारिया, और रमेश कालुण्डिया रहे। महिला वर्ग में प्रतिका महतो ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और खेल भावना का परिचय दिया। क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन जिला समाहरणालय-चाईबासा से घड़ी घर चौक तक किया गया। कार्यक्रम में अतिथि चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, जिला खेल पदाधिकारी मारकस हेम्ब्रम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर मांगू ईचागुटू, खूंटपानी, द्वितीय स्थान पर रवि अंगारिया, चक्रधरपुर, तृतीय स्थान पर रमेश कालुण्डिया, सदर चाईबासा, चतुर्थ स्थान पर रोहन जामुदा, खूंटपानी तथा पंचम स्थान पर बिंदराय पुरती, खूंटपानी रहे।
महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर प्रतिका महतो, मनोहरपुर, द्वितीय स्थान पर शीला बानरा, सोनुवा, तृतीय स्थान पर मनीषा बोदरा, खूंटपानी, चतुर्थ स्थान पर रूपांती सिदू, तांतनगर तथा पंचम स्थान पर सुमित्रा बोयपाई, कुमारडुंगी रहीं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया।
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