Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: क्रॉस कंट्री दौड़ में मांगू व प्रतिका अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: झारखंड आदिवासी महोत्सव पर चाईबासा में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले के विभिन्न प्रखंडों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में पहले तीन स्थान पर मांगू ईचागुटू, रवि अंगारिया, और रमेश कालुण्डिया रहे। महिला वर्ग में प्रतिका महतो ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

Chaibasa News: क्रॉस कंट्री दौड़ में मांगू व प्रतिका अव्वल

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और खेल भावना का परिचय दिया। क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन जिला समाहरणालय-चाईबासा से घड़ी घर चौक तक किया गया। कार्यक्रम में अतिथि चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, जिला खेल पदाधिकारी मारकस हेम्ब्रम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर मांगू ईचागुटू, खूंटपानी, द्वितीय स्थान पर रवि अंगारिया, चक्रधरपुर, तृतीय स्थान पर रमेश कालुण्डिया, सदर चाईबासा, चतुर्थ स्थान पर रोहन जामुदा, खूंटपानी तथा पंचम स्थान पर बिंदराय पुरती, खूंटपानी रहे।

ये भी पढ़ें:Chaibasa News: झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर प्रतिका महतो, मनोहरपुर, द्वितीय स्थान पर शीला बानरा, सोनुवा, तृतीय स्थान पर मनीषा बोदरा, खूंटपानी, चतुर्थ स्थान पर रूपांती सिदू, तांतनगर तथा पंचम स्थान पर सुमित्रा बोयपाई, कुमारडुंगी रहीं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया।

ये भी पढ़ें:झारखंड आदिवासी महोत्सव: आदिवासी संस्कृति, परंपरा व प्रकृति संरक्षण का संदेश
ये भी पढ़ें:Jamtara News: आदिवासी दिवस पर फुटबॉल प्रतियोगिता, पौधारोपण व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।