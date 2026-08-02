Chaibasa News: अग्नि रहित व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित
Chaibasa News: चाईबासा के संत मेरी पब्लिक स्कूल में शनिवार को अग्नि रहित व्यंजन की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने हिस्सा लिया और कई छात्रों ने पुरस्कार जीते। प्रतियोगिता में उपस्थित विद्यालय के निदेशक, प्रधानाध्यापिका और अभिभावक भी उपस्थित रहे।
Chaibasa News: चाईबासा। शनिवार को संत मेरी पब्लिक स्कूल परिसर में अग्नि रहित व्यंजन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के निर्देशक आफताब आलम, प्रधानाध्यापिका आयशा शमीम और विद्यालय के शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। कक्षा एलकेजी में प्रथम नीलांशा महतो, कक्षा यूकेजी में प्रथम अद्वैत कुमार, कक्षा एक में प्रथम प्रियांशी कुमारी,कक्षा दो में प्रथम राम सुंरिन, कक्षा तीन में प्रथम इल्मा तस्लीम, कक्षा चौथा में प्रथम तृषा चौधरी, कक्षा पांचवां में प्रथम आयशा परवीन, कक्षा 6 में प्रथम रिया कुमारी, कक्षा 7 में प्रथम कुणाल व महेश, कक्षा 8 में प्रथम जासमीन व समूह, कक्षा 9 में प्रथम कश्मीरी गोप, सलीमा हेस्सा, इस्मिता पूर्ति, सोनिया बारा, कक्षा दसवां में प्रथम जैद मंसूरी को मिला।
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