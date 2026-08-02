Chaibasa News: शिबू सोरेन प्रतिमा विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, ग्रामसभा के निर्णय को बताया सर्वोपरि
Chaibasa News: चाईबासा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रस्तावित आदमकद प्रतिमा को लेकर जारी विवाद पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने ग्रामसभा के अधिकारों का सम्मान करने की बात की और सभी पक्षों से संवाद का आग्रह किया। उन्होंने शिबू सोरेन के योगदान को याद किया और विवाद समाधान के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की।
Chaibasa News: चाईबासा। टाटा बाईपास चौक पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रस्तावित आदमकद प्रतिमा को लेकर जारी विवाद पर जिला कांग्रेस कमेटी, पश्चिमी सिंहभूम ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान द्वारा प्रदत्त ग्रामसभा के अधिकार सर्वोपरि हैं और उसके सर्वसम्मत निर्णय का सम्मान सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और प्रशासन को करना चाहिए।उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण या प्रतिमा स्थापना से पहले ग्रामसभा की सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के महानायक हैं और जल, जंगल, जमीन व आदिवासी-मूलवासी अधिकारों के लिए उनके योगदान का कांग्रेस पूरा सम्मान करती है।जिला
कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि यह मामला ग्रामसभा बनाम गुरुजी का नहीं है। कांग्रेस ग्रामसभा के निर्णय और गुरुजी दोनों के सम्मान की पक्षधर है। उन्होंने सभी पक्षों से संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए विवाद का समाधान निकालने की अपील की, ताकि सामाजिक सौहार्द और झारखंड की अस्मिता बनी रहे।
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